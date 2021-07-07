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“Çiftlik Bank” davası sanığı Mehmet Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı
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'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı

Filiz Kınık Öz,Ali Cevahir Aktürk   | 07.07.2021
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

İstanbul
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