'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı
"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı
İstanbul
- 'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın savcılıkta verdiği ifadede 'niye teslim olduğunu' anlattı
- 'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ilk ifadesine ulaşıldı
- 'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
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