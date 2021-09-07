Dolar
8.33
Euro
9.88
Altın
1,812.47
ETH/USDT
3,734.60
BTC/USDT
50,873.00
BIST 100
1,471.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Konya İş Dünyası Temsilcileri Buluşması”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için 231 bin 627 kitap bağışı yapıldı

Ceza infaz kurumundaki tutuklu ve hükümlülere okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Adalet Bakanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen kitap bağış kampanyasına 231 bin 627 kitap bağışı yapıldı.

İsmet Karakaş   | 07.09.2021
Ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için 231 bin 627 kitap bağışı yapıldı

Ankara

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Bir Kitap, Bir Umut" sloganıyla 31 Mayıs'ta Türkiye genelinde başlatılan ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası tamamlandı.

Bu kapsamda ülke genelindeki adliyelerde açılan 216 stantta ve Ankara Adalet Sarayı, Ankara Batı Adalet Sarayı, İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi, İzmir Bayraklı Adalet Sarayı, İzmir Karşıyaka Adalet Sarayına yerleştirilen kitap kumbaralarında 231 bin 627 kitap toplandı.

Vatandaşlar ve yayınevlerinin de destek verdiği kampanya dahilinde toplanan kitaplar, hükümlü ve tutuklular için yayın sayısının yetersiz olduğu ve yeni açılan ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelere gönderilecek.

Adalet Bakanı Gül'den kitap dostlarına teşekkür mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kitap bağış kampanyasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Gül, paylaşımında, "Bir kitap, bir umut diyerek ceza infaz kurumu kütüphaneleri için düzenlediğimiz kampanyaya destek veren tüm kitap dostlarına, belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu anlamlı kampanyada emeği geçen personelimizi, yargı mensuplarını kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Kitap bağış kampanyasının tanıtımında Bakanı Gül, Türk ve dünya klasiklerinden oluşan birçok eseri de ceza infaz kurumları kütüphaneleri için bağışlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Başbakanı Merkel’den 'aşı olun' çağrısı
Gürcistan'da halk Kovid-19 aşısına piyango ile teşvik edilecek
İran'da son 24 saatte 635 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İstanbul'da 15-19 yaş arası 414 bin 116 genç Kovid-19 aşısı oldu
Hastanelerdeki yoğun bakım servisleri dolan Trabzon'da vatandaşlara aşı çağrısı

Benzer haberler

Ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için 231 bin 627 kitap bağışı yapıldı

Ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için 231 bin 627 kitap bağışı yapıldı

Arabuluculukta anlaşma sağlanan dosya sayısı 1,5 milyonu aştı

Adalet Bakanı Gül cezaevini ziyaret etti: Personelimize adalet tazminatı anlamında da bir ilave ödeme gelecek

Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 43 binden fazla ağaç korunmuş oldu

Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 43 binden fazla ağaç korunmuş oldu