Dolar
33.50
Euro
36.66
Altın
2,399.36
ETH/USDT
2,390.00
BTC/USDT
56,174.00
BIST 100
10,013.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve TBMM hukuk heyeti, Lahey’de Türkiye’nin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına müdahillik başvurusunun ardından açıklamalarda bulunuyor. Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klauss ve futbolcusu Moritz Oswald, Papara Park'ta UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve futbolcusu Deniz Türüç, Mikheil Meskhi Stadı'nda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Çelik: Türkiye'nin başvurusu insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir

AK Parti Sözcüsü Çelik, Türkiye'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusuyla ilgili "Başvuru, tüm insanlık adına ve insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir." değerlendirmesini yaptı.

Esin Işık  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Çelik: Türkiye'nin başvurusu insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir

Ankara

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye'nin, UAD'deki, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyasını sunmasına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik, "Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanına yapmış olduğu bu başvuru, tüm insanlık adına ve insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir. Çağdaş nazilerin vahşetlerine karşı insanlık adına atılmış güçlü bir adımdır. Netanyahu ve soykırım şebekesinin insanlığa karşı işlediği suçların, insani değerler adına mahkum edilmesi için çalışmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çelik: Türkiye'nin başvurusu insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir
TBMM Başkanı Kurtulmuş, UAD'deki soykırım davasına müdahillik bildiriminin sunulmasını değerlendirdi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bakan Fidan, uluslararası toplumun, İsrail ve destekçilerine baskı kurmasının gerekliliğini vurguladı
TMO kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı

Benzer haberler

Adalet Bakanı Tunç: Dosyamızda İsrail'in BM sözleşmesini ihlal ettiği tüm delilleriyle ortaya konmuştur

Adalet Bakanı Tunç: Dosyamızda İsrail'in BM sözleşmesini ihlal ettiği tüm delilleriyle ortaya konmuştur

Çelik: Türkiye'nin başvurusu insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir

Türkiye, UAD'de İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahillik bildirimini sundu

Türkiye'nin UAD'deki İsrail'e karşı soykırım davasına müdahillik bildirimi bugün yapılıyor

Türkiye'nin UAD'deki İsrail'e karşı soykırım davasına müdahillik bildirimi bugün yapılıyor
TBMM hukuk heyeti, UAD'deki "soykırım" davasına müdahillik başvurusu için Lahey'e gidecek

TBMM hukuk heyeti, UAD'deki "soykırım" davasına müdahillik başvurusu için Lahey'e gidecek
5 soruda Türkiye'nin UAD'deki İsrail'e karşı soykırım davasına müdahillik başvurusu

5 soruda Türkiye'nin UAD'deki İsrail'e karşı soykırım davasına müdahillik başvurusu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet