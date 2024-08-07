Çelik: Türkiye'nin başvurusu insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir
AK Parti Sözcüsü Çelik, Türkiye'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusuyla ilgili "Başvuru, tüm insanlık adına ve insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir." değerlendirmesini yaptı.
Ankara
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye'nin, UAD'deki, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyasını sunmasına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Ömer Çelik, "Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanına yapmış olduğu bu başvuru, tüm insanlık adına ve insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir. Çağdaş nazilerin vahşetlerine karşı insanlık adına atılmış güçlü bir adımdır. Netanyahu ve soykırım şebekesinin insanlığa karşı işlediği suçların, insani değerler adına mahkum edilmesi için çalışmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.