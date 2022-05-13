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Casuslukla suçlanan Metin Gürcan itiraz üzerine yeniden tutuklandı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, "casusluk" suçundan yargılandığı davada tahliyesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Serdar Açıl, Cemil Murat Budak   | 13.05.2022
Casuslukla suçlanan Metin Gürcan itiraz üzerine yeniden tutuklandı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Gürcan, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Gürcan, tahliye kararının kaldırılmasına karşı savunması alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEVA kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde "casusluk" suçundan yargılandığı davanın 11 Mayıs'taki duruşmasında yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak tahliye edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin tahliye kararına itiraz etmiş, dosyanın gönderildiği Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ederek Gürcan hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Gürcan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, para karşılığında "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin operasyonu öncesi yaşananlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması" ile "PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi bilgileri yabancı diplomatlara aktardığı öne sürülmüştü.

İddianamede, Gürcan'ın, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri, casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçundan müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme" suçundan ise 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.


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