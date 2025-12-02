CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’nde konuşuyor.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılık kıyafet yasakları başta olmak üzere engelleri tek tek kaldırdıkça kadınlar, kamu bürokrasisinde daha fazla yer almaya, daha görünür olmaya başladı. Belki biraz zaman alacak, belki biraz hazım problemi çekilecek ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi inşallah herkes kabullenecek. Kadınların kamu-özel ayrımı olmadan hayatın farklı alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak." dedi.
