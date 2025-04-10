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Çankaya Köşkü'nde "Ceza ve İnfaz Hukuku Boyutlarıyla Uyuşturucu Suçları Çalıştayı" düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Uçum, "Uyuşturucu yetiştiriciliği ve kaçakçılığıyla terör örgütlerinin faaliyetlerinin iç içe geçmesi, bu iki büyük tehdidin global merkezlerce organize edildiğini gösteriyor." dedi.

Abdullah Özkul  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Çankaya Köşkü'nde "Ceza ve İnfaz Hukuku Boyutlarıyla Uyuşturucu Suçları Çalıştayı" düzenlendi Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan - AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca Çankaya Köşkü'nde "Ceza ve İnfaz Hukuku Boyutlarıyla Uyuşturucu Suçları Çalıştayı" yapıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, 21'inci yüzyılda uyuşturucu konusunun küresel bir olaya dönüştürüldüğünü belirtti.

Bugün insanlık açısından en büyük tehditlerden birisinin, uyuşturucu kullanımının bilinçli ve sistematik bir şekilde teşvik edilmesi olduğunu ifade eden Uçum, "Artık uyuşturucu kullanımının teşviki küresel bir operasyondur. Ürün çeşitliliği, uyuşturucu üretiminde en son teknolojilerin kullanılması, modern uyuşturucu üretim tesislerinin kurulması, uyuşturucu dağıtım ağının küresel seviyede işlemesi, uyuşturucu konusunda büyük bir küresel organizasyon olduğunu ortaya koyuyor." diye konuştu.

Uçum, uyuşturucu kullanımının teşvikine dönük çok kapsamlı ideolojik, kültürel propagandalar ve kampanyalar yapıldığına dikkati çekerek, önce Hollywood üzerinden, sonra sosyal medya ve dijital mecralarda dizi, film, eğlence programları, şovlar, açık ve gizli reklamlar aracılığıyla uyuşturucu kullanımının sıradan olduğu algısının oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Sigarada yasakçı bakış açısına sahip bazı ülkelerin, uyuşturucu kullanımı konusunda tam tersine aşırı liberal yaklaşım içinde olduklarını belirten Uçum, "Küresel uyuşturucu kartelleri, bazı uluslararası şirketler ve çeşitli istihbarat örgütlerince uyuşturucu kullanımı neoliberal politikalara hizmet ettiği için desteklenen yapılara dönüştürüldü. Uyuşturucu yetiştiriciliği ve kaçakçılığıyla terör örgütlerinin faaliyetlerinin iç içe geçmesi de insanlığa yönelik bu iki büyük tehdidin global merkezlerce organize edildiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Caydırıcılık ve ıslah etme istenen düzeyde gerçekleşmedi"

Mehmet Uçum, insanı doğal ailesi ve doğal cinsel kimliği üzerinden hedef alan küresel emperyalizmin neoliberal stratejilerinin, eş zamanlı olarak uyuşturucu üzerinden insanın bedensel ve ruhsal iyilik halinden oluşan sağlığını da hedef aldığını dile getirdi.

Uyuşturucu kullanımının sosyal, ekonomik, güvenlik ve sağlık yönünden çok ciddi problemlere yol açtığını dile getiren Uçum, bunun hukuki sonuçlarına da dikkati çekti.

Uçum, "Türkiye'de uyuşturucu suçları için ön görülen hapis cezaları 2005'ten bugüne 5 kattan daha fazla artmasına rağmen caydırıcılık ve ıslah etme amaçları istenen düzeyde gerçekleşmedi." dedi.

Mehmet Uçum, devletin, gençleri alkol ve uyuşturucu maddelerden koruma görevi doğrultusunda uyuşturucu madde kullanmayı ve bağımlılığı önleyici tıbbi ve sosyal politikalara öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ceza ve infaz hukuku bağlamında "uyuşturucu suçları çalıştayı" düzenleyeceklerini aktaran Uçum, çalıştayda uyuşturucu suçlarıyla mücadelede, bu suçların muhakemesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alınacağını kaydetti.

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