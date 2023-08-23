Çanakkale'deki orman yangınına 7 uçak ve 22 helikopterle müdahale sürüyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına sabah saatleri itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 helikopterle havadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi.
Ankara
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'deki yangını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
- Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: (Çanakkale orman yangını) Yangın bir yerleşim yerinin yanında bir araziden çıktı
Bakan Yumaklı, "Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiperane mücadelesi de aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 23, 2023
Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahalemiz sürüyor.
Kara gücümüzün cansiparane mücadelesi de aralıksız devam ediyor.#Çanakkale#OrmanınKahramanları pic.twitter.com/YrPIhJ9oFR
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında, bölgedeki 9 köyde 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.
• Gece görüş kapasiteli 4 helikopter günün ilk saatlerine kadar sorti yaptı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 23, 2023
• Şu an 7 uçak ve 22 helikopterle çalışmalar sürüyor
Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/2lgzgS2yAM pic.twitter.com/v7f4P4hW1t
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeye Milli Savunma Bakanlığı ile AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, emniyet, jandarma, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 diğer araç ile iş makinesi sevk edildiğini belirtti.
Bölgedeki 9 köyde toplam 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisini veren Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:
"Sarıcaeli Köyü Yaşlı Bakım Evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK Yurduna yerleştirilmiştir. Çanakkale-Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır. Allah, ülkemizi ve milletimizi bütün afetlerden korusun. Geçmiş olsun."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
#Çanakkale’de meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 23, 2023
Bölgeye; #AFAD, @OGMgovtr, @EmniyetGM, @jandarma, @tcsavunma, belediyeler ve özel idarelerden toplam;
❗️2.659 personel
❗️8 uçak
❗️26 helikopter
❗️240 arazöz
❗️ 71 su tankeri
❗️328 diğer…