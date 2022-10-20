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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Burak Akay   | 20.10.2022
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Canakkale

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Bölgede sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

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