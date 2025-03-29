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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Burak Akay  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
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