Dolar
18.90
Euro
20.19
Altın
1,851.01
ETH/USDT
1,572.70
BTC/USDT
22,443.00
BIST 100
5,392.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beştepe Millet Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla Kuran-ı Kerim programı düzenleniyor
logo
Gündem

Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı ve sonrasında yaşanan olaylara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 9'a yükseldi.

Elif Özlem Çelikler, Uğur Ulu  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi

İstanbul

Dün kentte oynanan TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana geldiği iddia edilen darp ve müsabaka sırasında açılan pankartlarla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 3'ü stadyumda görevli özel güvenlik sorumlusu olmak üzere 7 zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, olaylarla ilişkili oldukları gerekçesiyle 2 şüpheli daha güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında dün Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda meydana geldiği iddia edilen darp ve müsabaka sırasında açılan pankartlarla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Müsabakayla ilgili sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmış, bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatılmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Iğdır'da fırtına etkili oluyor
Mehmetçik depremzedelere kandil simidi dağıttı
Hatay'da ilaçlama, WC ve duş hizmetleri devam ediyor
Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'daki bazı STK'ler "Gülümseten Tır Projesi" için bir araya geldi

Benzer haberler

Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından yaşanan darp olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Sahte internet sitelerinden "trafik sigortası" dolandırıcılığı operasyonunda 22 tutuklama

Hatay'da depremde yıkılan binanın fen işleri sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Hatay'da depremde yıkılan binanın fen işleri sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasının firari sanığı yakalandı

Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasının firari sanığı yakalandı
Kahramanmaraş'ta yıkılan sitenin şantiye şefi Bursa'da gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta yıkılan sitenin şantiye şefi Bursa'da gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet