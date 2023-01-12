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Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kereste imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Sinan Balcıkoca, Cem Şan   | 12.01.2023
Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Cem Şan/AA

Bursa

Duaçınarı Mahallesi'ndeki imalathanenin idari ofisinde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede kerestelerin bulunduğu alana sıçradı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İmalathanenin yanında bulunan 2 katlı evde yaşayanların dumandan etkilenmemesi için tahliyesi sağlandı.

Yangını kontrol altına alan Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

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