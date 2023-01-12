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Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda kar kalınlığı 1 metrenin üzerine çıktı.

Muhittin Sandıkçı   | 12.01.2023
Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Rize

Rize'de hafta başından itibaren aralıklarla etkili olan karın ardından Kaçkar Dağları ve yaylalar beyaza büründü.

Kar kalınlığı, dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda 40, Pokut'ta 109 ve Huser'de 128 santimetreye ulaştı.

Turizm alanı olarak belirlenen Handüzü Yaylası'nda ise kar kalınlığı 72, Çağrankaya'da 82, Ovit Dağı'nda 75 santimetre ölçüldü.

Soğuk havanın etkili olduğu bölgede, bu hafta içi yeni kar yağışı beklenmiyor.


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