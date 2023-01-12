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Gündem

Ankara'daki trafik kazasında 21 kişi yaralandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Soner Aksakal, Ömer Olcay   | 12.01.2023
Ankara'daki trafik kazasında 21 kişi yaralandı

Ankara

Alınan bilgiye göre, içerisinde yabancı uyrukluların bulunduğu minibüs ile bir otomobil, Çevre Yolu Tulumtaş mevkisinde çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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