Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Bursa
Mesudiye Mahallesi Billur Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Tedbir amaçlı binadakiler tahliye edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.