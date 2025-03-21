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Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Harun Şekerli  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bursa

Mesudiye Mahallesi Billur Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Tedbir amaçlı binadakiler tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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