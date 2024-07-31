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Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Bilal Altıok  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Burdur

Sadık Özyılmaz (62) idaresindeki 42 AZ 220 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Beyköy kavşağında Yunus Uzel'in (44) kullandığı 34 HAL 551 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra otomobillerdeki Ayşe (43), Figen (46), Sultan (71) ve Muhittin Eren Uzel (78) ile Dursun Özyılmaz (58), Kezban Kübra Aslan (35) ve çocukları Salih Eymen (10), Faruk Kerem (2) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi ve ilçelerdeki devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Dursun Özyılmaz kurtarılamadı.

Sadık Özyılmaz, Kezban Kübra Aslan ve Figen Uzel'in de durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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