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Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneğinden Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki

Ali Ebubekir Tokcan   | 19.07.2021
Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneğinden Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

İstanbul

Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Yenihayat, Mescid-i Aksa’ya yapılan baskınları kınadı.

Yenihayat, yaptığı açıklamada, fanatik Yahudilerin İsrail askerlerinin de yardımıyla Mescid-i Aksa'ya çeşitli baskınlar düzenlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Baskını 1500'den fazla işgalci gerçekleştirdi. Baskın öncesi Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlar zorla dışarı çıkarıldı. Mescid-i Aksa'daki kadınlara şiddet uygulayan, onları tartaklayan işgalci askerler Kıble mescidine de gaz bombası atarak saldırdı. Saldırıya karşı çıkan birçok Müslüman da gözaltına alındı. İsrail'in bu baskınlarının altında yatan asıl gerçek Kudüs'ün kendilerine ait olduğunu ve istedikleri zaman Mescid-i Aksa'ya girebileceklerini ve buna da kimsenin engel olamayacağını ilan etmektir. Bir güç gösterisinde bulunmaktır. İsrail şunu bilmeli ki; Mescid-i Aksa tüm Müslümanların ortak değeridir. Oraya yapılan her saldırı Müslümanların kutsalına yapılan saldırıdır. Bizler Mescid-i Aksa'yı asla yalnız bırakmayacağız ve oranın özgürlüğü için elimizden gelen her şeyi yapacağız."


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