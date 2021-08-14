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Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Cihan Okur, Özgür Alantor, Bilal Kahyaoğlu   | 14.08.2021
Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Cihan Okur / AA

Kastamonu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri, sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan Ölçer Apartmanı'nın enkazında çalışmalarını sürdürüyor.

İş makinelerinin destek verdiği çalışmalarda, arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.

Vatandaşlar, Ezine Çayı'nın diğer yakasında, binanın enkazından yakınlarının sağ çıkması için dua ediyor.


Bozkurt'taki çalışmalara arama kurtarma köpekleri de katılıyor

Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki çalışmalarda arama kurtarma ve kadavra köpekleri kullanılıyor.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu bütün iş yerlerinin ve çok sayıda evin su ve balçık altında kaldığı, binaların yıkıldığı ilçede arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Ekipler, selde kaybolanlara ulaşmak için geniş çaplı çalışma yürütüyor. Çalışmalara çeşitli kurumlara ait arama kurtarma ve kadavra köpekleri de katılıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Köpekleri Eğitim Uzmanı Mustafa Teltik, AA muhabirine, köpeği "Maya" ile bölgede çalışmalara katıldığını söyledi.

Bölgede önemli hasar oluştuğuna işaret eden Teltik, "Bizle birlikte jandarma, AFAD, diğer itfaiye ekipleri ve bazı kurumların arama kurtarma köpekleri de bölgede görev alıyor. Burada gece gündüz canla başla çalışıyoruz." dedi.

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Teltik, "Sel altında kalmış insanların yerini tespit etmek için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Buradaki binaların altına giren çamur ve kilin içinde olan insanların yerlerini tespit etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla köpeklerimizin burunlarını kullanıp bir an önce bekleyenlere, yakınlarını bulup teslim etmek istiyoruz." diye konuştu.

Enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Bu arada, Ezine Çayı'nın taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.

Çalışmalar, Kastamonu'nun yanı sıra çevre illerden gönderilen iş makineleri yardımıyla sürüyor.

Caddede biriken ve iş yerlerine dolan çamur ve enkazın kaldırılması için çaba gösteren ekiplere, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında görev yapan askerler ile bazı iş yeri sahipleri de destek veriyor.

Bozkurt'ta evleri zarar gören afetzedelerin bir kısmı ilçeden ayrılıyor

Öte yandan, büyük bölümü sular altında kalan ilçede, barınma sorunu yaşayanlar Bozkurt'tan ayrılıyor.

Selde evi zarar gören Adem Erol, AA muhabirine, "Yapacak bir şey yok; afet. Sağ olsun Cumhurbaşkanı'mız söz verdi, yapacağım dedi. Ama yapar, söz verdiyse yapar." ifadesini kullandı.

Eşyalarını toplayarak evinden ayrılan bir başka afetzede Mehmet Topçu ise, "Eşyalarımızı evden aldık. Üçüncü katta oturuyorduk, oradan aldık. Abana’da ağabeyimin evinde kalacağım." dedi.

Ayrıca AFAD ve UMKE ekiplerince Abana sahiline çok sayıda çadır ve konteynerden oluşan geçici barınma merkezi kuruldu.

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