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Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ildeki operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde gerçekleştirilen "Kahramanlar" operasyonları kapsamında 75 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İsa Toprak  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ildeki operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'de bölücü terör örgütü üyelerine karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ildeki operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı
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