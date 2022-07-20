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Bölücü terör örgütünden kaçan 2 terörist Habur'da teslim oldu

Orhan Onur Gemici   | 20.07.2022
Bölücü terör örgütünden kaçan 2 terörist Habur'da teslim oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kararlı operasyonlar sonucu PKK'lı teröristler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da hudut karakoluna teslim oldu.

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