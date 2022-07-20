Bölücü terör örgütünden kaçan 2 terörist Habur'da teslim oldu

Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kararlı operasyonlar sonucu PKK'lı teröristler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor.
Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'da hudut karakoluna teslim oldu.
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Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB pic.twitter.com/COv4M9HkrZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2022