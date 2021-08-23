Dolar
8.47
Euro
9.94
Altın
1,788.13
ETH/USDT
3,349.40
BTC/USDT
50,417.00
BIST 100
1,460.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kırım Platformu Zirvesi, Kiev’de başlıyor.
logo
Gündem

Bodrum'da yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan tekne, 5 kişinin kurtarılmasının ardından battı.

Ali Rıza Akkır   | 23.08.2021
Bodrum'da yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı.

Maz mevkisi açıklarında 5 kişinin bulunduğu teknede yangın çıktığı ihbarı alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) ekipleri, belirtilen bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından 22 metrelik teknedeki 5 kişi kurtarıldı.

Söndürülen tekne daha sonra battı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgındaki artışa rağmen İsrail'de yüz yüze eğitim 1 Eylül'de başlıyor
Dünya genelinde 4 milyar 970 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Sağlık ekiplerinin Tunceli'deki başarılı aşı çalışmaları Kovid-19'un yayılım hızını kesti
İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre 3. doz Kovid-19 aşısı enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltıyor
Anne adaylarına 'Kovid-19 aşısı olun ve koruyucu tedbirlere devam edin' çağrısı

Benzer haberler

Bodrum'da yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı

Bodrum'da yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı

Yangınla mücadele için İHA ordusu

Marmaris'te yangınlar sonrası doğa canlanmaya başladı

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Orman yangını ve sel felaketlerinde görev yapan gönüllüler yaşadıklarını anlattı

Orman yangını ve sel felaketlerinde görev yapan gönüllüler yaşadıklarını anlattı
Bakan Ersoy: Yangın afet bölgesi kapsamındaki otellerin başvurularını bankalarımız tekrar yapılandıracaklar

Bakan Ersoy: Yangın afet bölgesi kapsamındaki otellerin başvurularını bankalarımız tekrar yapılandıracaklar