Bodrum'da yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan tekne, 5 kişinin kurtarılmasının ardından battı.
Muğla
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı.
Maz mevkisi açıklarında 5 kişinin bulunduğu teknede yangın çıktığı ihbarı alan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) ekipleri, belirtilen bölgeye hareket etti.
Ekipler tarafından 22 metrelik teknedeki 5 kişi kurtarıldı.
Söndürülen tekne daha sonra battı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.