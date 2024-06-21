Dolar
32.84
Euro
35.12
Altın
2,325.31
ETH/USDT
3,487.40
BTC/USDT
63,757.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş trafiği sürüyor. Anadolu Otoyolu’nun Bolu Köroğlu rampaları kesiminden yayındayız. Portekiz Roberto Martinez ve futbolculardan Rafael Leao, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile oynayacakları maça ilişkin BVB Dortmund Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş trafiğine ilişkin Tekirdağ-İstanbul kara yolundan yayındayız.
logo
Gündem

Siirt'te meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Siirt'in Şirvan ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Fecri Barlık  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Siirt'te meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Siirt

İlçeye bağlı Demirkapı köyü Bacavan Yaylası mevkisindeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle otların yanması sonucu yayıldı.

Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine yönlendirilen helikopterle yangına, havadan da müdahale edildi.

Ekipler, zorlu arazi şartlarında köylülerin de desteğiyle yangını kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Vali Kızılkaya açıklama yaptı

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 12.15'te alınan ihbarla beraber Orman İşletme Şefliği, jandarma, Demirkapı köyü ve civar köylerde yaşayan köylülerin de desteğiyle derhal söndürme çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Yangının bozuk ormanlık alanda, örtü yangını şeklinde ve etrafında yerleşim yeri olmayan sarp bir noktada meydana geldiğini belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Yangına, komşu illerden gelen takviye ekiplerin de dahil olması ile öncelikle karadan müdahale edilmiştir. Ayrıca OGM'den havadan müdahale de talep edilmiş olup yapılan havadan müdahale ile yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Yangında ölen ya da yaralanan olmamıştır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Yangına müdahalede kahramanca gayret gösteren orman teşkilatımıza, tüm ekiplerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca dün Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabrıcemil niyaz ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
Anız yangınından etkilenen Diyarbakır'daki kırsal mahallede hortum oluştu
Kütahya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Siirt'te meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Siirt'te meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Siirt'te meşelik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Dicle Elektrikten Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin açıklama

Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Adıyaman'da çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Adıyaman'da çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Ataşehir'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet