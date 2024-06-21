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Aydın'ın Koçarlı ve Bozdoğan ilçelerinde evlerde çıkan ve çevredeki evler ile ormanlık alana sıçrayan yangınlara müdahale ediliyor.
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İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Haydar Toprakçı  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir

Karakızlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, yangının saat 15.37'de çıktığını, ilk müdahalenin 15.44'te gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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