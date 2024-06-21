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Aydın'ın Koçarlı ve Bozdoğan ilçelerinde evlerde çıkan ve çevredeki evler ile ormanlık alana sıçrayan yangınlara müdahale ediliyor.
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Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangının havadan ve karadan kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Miraç Kaya  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Balıkesir'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Balikesir

İlçeye bağlı kırsal Eşeler Mahallesi yakınındaki bir ziraat alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangınla ilgili ihbarın ardından olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekipler, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 2 greyder ve 1 loderle karadan, 3 helikopter ve 3 uçakla havadan alevlere müdahale ediyor.

Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından 2 itfaiye aracı, 3 su tankeri, 3 hizmet aracı, 2 dozer, 1 greyder, 1 kepçe ve 1 ekskavatörün gönderildiği bölgede, 165 kişiden oluşan ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.


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