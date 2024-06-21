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Aydın'ın Koçarlı ve Bozdoğan ilçelerinde evlerde çıkan ve çevredeki evler ile ormanlık alana sıçrayan yangınlara müdahale ediliyor.
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Dicle Elektrikten Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin açıklama

Dicle Elektrik, 11 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını bildirdi.

Aziz Aslan  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Dicle Elektrikten Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin açıklama Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunulduğu, bölgede verimli tarım uygulamalarının desteklendiği ve oluşan afetlere karşı çiftçilerin uyarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Dicle Elektrik olarak ekiplerimizle sahada incelemelere başladık. Bazı medya kanallarında yangının elektrik kaynaklı olduğu belirtilmiş olsa da yaptığımız incelemelerde yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirledik. Hatta belirtilen bazı bölgelerde elektrik iletim hatlarının dahi yangının meydana geldiği bölgelerden geçmediğini gördük. Tespit çalışmalarımıza ilgili kamu birimleriyle devam ediyoruz. Herhangi bir farklı bulgu edindiğimizde yetkili birimlerle paylaşmayı sürdüreceğiz."

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