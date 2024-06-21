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Adıyaman'da çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Adıyaman'da çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan ekiplerce söndürüldü.

Orhan Pehlül  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Adıyaman'da çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Karadağ yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazöz, müdahale aracı, su tankeri ile yangına müdahale etti. Yangın, çalışmalar sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

21.06.2024

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, gazetecilere, yangında 20 dönümlük alanın etkilendiğini söyledi.

Yangına anında müdahale ettiklerini aktaran Doğan, "İhbar bizlere düştüğü an ekiplerimizde reaksiyon aldık. Orman ve AFAD olmak üzere 8 ekiple müdahalede bulunduk. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü." dedi.

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