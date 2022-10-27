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Bodrum'da 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili 4 şüpheli daha adliyede

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve babanın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Ali Ballı   | 27.10.2022
Bodrum'da 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili 4 şüpheli daha adliyede

Muğla

Genç kızın annesi T.S, babası M.H.S, ablası F.K. ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, jandarma araçlarıyla adliyeye getirildi.

Baba M.H.S, adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin sorusu üzerine, kızının ölümüyle ilgili R.K'den şüphelendiğini, eşinden ise şüphelenmediğini ifade etti.

Anne T.S. de kızının ölümüyle kendisinin ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Bu katili hep birlikte bulacağız." ifadesini kullandı.

Ailenin ihbarı üzerine 24 Ocak'ta Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen jandarma olay yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğu tespit edilmişti.

Genç kızın gözaltına alınan anne ve babası, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıktan bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gizli tanığın ifadesi üzerine çalışma başlatmış, anne T.S. ve baba M.H.S. İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programının ardından 25 Ekim'de jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Bodrum ilçesine getirilmişti. Diğer 7 şüpheli ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden maktulün amcası E.S, yengesi N.S, kuzeni G.S, ağabeyi M.S. ve eniştesi D.K. dün çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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