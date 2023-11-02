BM İklim Değişikliği Konferansı öncesi "BeforeCOP Türkiye Zirvesi" düzenlendi
Bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP28) öncesinde BAE'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından "BeforeCOP Türkiye Zirvesi" düzenlendi.
İstanbul
COP28'de masaya yatırılacak çevrenin korunması ve iklim değişikliği riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalar Dubai'deki zirve öncesinde İstanbul'da düzenlenen "BeforeCOP Türkiye Zirvesi"nde, alanında uzman isimler tarafından ele alındı.
BAE'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, küresel iklim değişikliğinin büyüklüğü ve başta güney yarımküre olmak üzere dünyadaki topluluklar üzerindeki etkilerinin küresel bir yaklaşım benimsenmeden çözüme kavuşturulmayacağını söyledi.
Adil bir iklim eylem planının işlerlik kazandırılması için COP28 Konferansı'nda tüm görüşlerin ve aktörlerin masada olacağını belirten Büyükelçi Al Dhaheri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne de değindi.
Al Dhaheri, şunları söyledi:
"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin, çevresel çabaların geliştirilmesine şüphesiz önemli katkılarda bulunan 'Sıfır Atık Projesi' başta olmak üzere, bu bağlamda öncülük ettikleri girişimleri takdir ediyoruz. Öte yandan, birkaç gün önce Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin katıldıkları, burada, İstanbul'da, sürdürülebilir olan her şeyi teşvik etmek ve çevremizin tüm bileşenleriyle korunmasına katkıda bulunmak amacıyla 'Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı' temasıyla düzenlenen toplantıya da değinmeden geçmek istemiyorum."
"Geri dönüşüm oranı yüzde 30'a yükseldi"
Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sıfır Atık Projesi Koordinatörü Sümeyra Merve Kılınç da zirvede yaptığı konuşmada, korkutucu görünen çevresel sorunların basit çözümlerle ortadan kaldırılabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin bir devlet politikası haline gelerek yasal düzenlemeler yapılmasına fayda sağladığını vurgulayan Kılınç, projenin başlangıcında yüzde 13 olan geri dönüşüm oranının, 2022'de yüzde 30'a yükseldiği bilgisini paylaştı.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, dünyanın büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldığını, bu tehlikelerle mücadele edilmesi için sahada topyekun bir mücadele sergilenmesi gerektiğini belirterek, COP28 öncesinde düzenlenen etkinliğin daha temiz ve yeşil bir gezegen için önemli olduğunu dile getirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Öztürk Selvitop, 2053 net sıfır emisyon hedefine giden yolda, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 72'sinden sorumlu olan enerji sektöründe Türkiye olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı amaçladıklarını anlattı.
Selvitop, Türkiye’deki toplam kurulu gücün yüzde 55'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu fakat potansiyelin çok daha fazla olduğunu sözlerine ekledi.
"İklim değişikliğiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"
Konuşmasında iklim değişikliğinin tarıma etkisine değinen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, çok kısa bir zamanda Türkiye'de su kanununda bir değişiklik yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Biz bu modeli öncelikle su, iklim değişikliği, kendine yeterlilik ve üretim planlaması ekseninde oturtarak, ümit ediyoruz ki bu zamana kadar yaşatmadığımız arz katkısını bundan sonra Türkiye'ye de dünyaya da yaşatmayacağız."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, ortalama küresel sıcaklık artışının, 1,1 santigrat dereceye yükseldiğini hatırlatarak, bu artışın Akdeniz ülkesi olan Türkiye'yi daha fazla etkilediğinin ve sıcaklık artışının Türkiye'de 1,4 santigrat dereceyi aştığının altını çizdi. Varank, "Türkiye olarak küresel emisyonlar bakımından tarihi sorumluğumuz çok az olmasına rağmen iklim değişikliğiyle mücadelemizi çocuklarımızın ve dünyamızın geleceği için kararlılıkla sürdürüyoruz." diye konuştu.
"Girişimlerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"
Zirveye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Al Dhaheri, COP28'in geçmişteki zirveleri değerlendirme şansı verdiğini ve gelecek zirvelere de referans niteliği taşıdığını söyledi.
Sıfır Atık Hareketi'ni doğayı korumak adına, dünya genelinde atıkları azaltmak için atılmış çok önemli bir adım olarak nitelendiren Al Dhaheri, şu görüşleri paylaştı:
"Girişimlerinden dolayı Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz, BAE olarak bu girişime destek vermekteyiz. Bu konuya hem ulusal hem de uluslararası alanda çok büyük bir önem verilmeli, gerekli yardımlar ve dayanışmalar yapılmalı. Biz bu konuda Türkiye’yle yardımlaşmaya hazırız ki bu da bizim stratejilerimizin bir parçası."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile BAE Kalkınma Bakanı ve COP28 Dubai Organizasyon Komitesi Başkanı Shamma Al Mazreoui'nin video mesaj gönderdiği zirvenin öğleden sonraki oturumlarında akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri sunumlar gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.