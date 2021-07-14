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Biyoloji uzmanından 'Dev çekirgeler tarımsal alanları koruyor, öldürmeyin' uyarısı

Doç. Dr. Tamer Kayış, "Yaklaşık 25 santimetre büyüklüğünde olduğu için bu çekirge çok hızlı hareket edemiyor, bu nedenle kolaylıkla insanlar tarafından öldürülebiliyor. Bu çekirgelerin mutlaka korunması gerekiyor." dedi.

Orhan Pehlül   | 14.07.2021
Biyoloji uzmanından 'Dev çekirgeler tarımsal alanları koruyor, öldürmeyin' uyarısı

Adıyaman

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bilimi Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Ana Bilim Başkanı Doç. Dr. Tamer Kayış, Nemrut Dağı yakınlarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kırsal kesimlerinde görülen 25 santimetre uzunluğundaki 'Saga Ephippigera' türü etçil çekirgenin tarımsal alanlara fayda sağladığını, bu nedenle öldürülmemesi gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Tamer Kayış, AA muhabirine, etçil olarak bilinen çekirgenin Güney Doğu Anadolu Bölgesinde sık görüldüğünü söyledi.

Bu çekirgenin kendinden küçük çekirge ve böcekleri yediği için etçil olduğunu, insanlara zarar vermesinin söz konusu olmadığını dile getiren Kayış, "Aksine bu çekirge tür olarak çok önemli değerlendiriliyor. Tarım alanlarına zarar veren birçok böcek de bu çekirgenin besin değeri içerisinde yer alıyor. Bu nedenle tarım alanlarının korunmasında veya daha az tarım ilacı kullanımında son derece önemli bir tür." dedi.

Antenleriyle 25 santimetreyi buluyor

Adıyaman Üniversitesi ekibi olarak gerek arazi gerekse kampüs alanında bu tür çekirgelerin korunmasına özen gösterdiklerine değinen Kayış, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 25 santimetre büyüklüğünde olduğu için bu çekirge çok hızlı hareket edemiyor, bu nedenle kolaylıkla insanlar tarafından öldürülebiliyor. Bölgemizde özellikle Nemrut Dağı yakınlarında yaygın. Tam turizm sezonunda bu bölgede çok görülmesi aslında çekirge açısından dezavantaj oluşturmakta, bu çekirgelerin mutlaka korunması ve insanlar tarafından öldürülmemesi gerekiyor."

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