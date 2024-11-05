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Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

Rıdvan Korkulutaş  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Bingöl

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, muhtemel sığınak, barınakların tespit ve imha edilmesi amacıyla Yeniyazı kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, toprağa gömülü çeşitli miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.

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