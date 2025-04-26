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Bingöl'de şiddetli rüzgar öğrenci yurdunun çatısını uçurdu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle, kullanıma kapalı kız öğrenci yurdunun çatısı uçtu.

Bülent Temiz, Rıdvan Korkulutaş  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Bingöl'de şiddetli rüzgar öğrenci yurdunun çatısını uçurdu

Bingöl

İlçede öğle saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçen yıl kullanıma kapatılan Karlıova Anadolu Lisesi Kız Yurdu'nun çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.

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Uçan çatı parçaları birçok noktaya savruldu.

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