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İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vesayet girişimlerinin karşısında nasıl dimdik durduğunu, millet adına nasıl mücadeleler verdiğini milletimiz gayet iyi hatırlamaktadır." ifadesini kullandı.

Fırat Taşdemir  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel'in partisi ve yöneticilerine yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmaları derinleştikçe, kendi geçmişiyle özdeşleşmiş "darbe", "cunta" ve "tek adam" gibi ifadeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete yamamaya çalıştığını belirtti.

Bunun nafile olduğunu ifade eden Altun, Türk milletinin, kimlerin yargıyı aparat olarak kullanıp milli iradeyi gasbetmeye alışık olduğunu gayet iyi bildiğini vurguladı.

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Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu vesayet girişimlerinin karşısında nasıl dimdik durduğunu, millet adına nasıl mücadeleler verdiğini de milletimiz gayet iyi hatırlamaktadır. Özgür Özel'in CHP belediyelerindeki yolsuzluk iddialarını gizlemek için sarf ettiği temelsiz isnatları ve iftiraları aynen kendisine iade ediyor, kendisinin haftalardır düştüğü durumu aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz."

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