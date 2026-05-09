Macaristan'da seçimin galibi Magyar, ülkenin yeni başbakanı oldu Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimlerin galibi Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar, Ulusal Meclis'te yapılan açılış oturumunda ülkenin resmen yeni başbakanı oldu.