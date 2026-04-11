Trump'tan seçimlere hazırlanan Macaristan'a ekonomik destek mesajı ABD Başkanı Donald Trump, seçimlere hazırlanan Macaristan'ın ekonomisini güçlendirmek için ABD'nin ekonomik gücünü kullanmaya hazır olduğunu belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından, 12 Nisan'da genel seçime gidecek olan Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'a desteğini yineleyen bir paylaşım daha yaptı.

Trump ayrıca, "Orban'ın devam eden liderliğinin oluşturacağı gelecekteki refaha yatırım yapmak için heyecanlı olduklarını" kaydetti.

Macaristan'da yaklaşan seçimler öncesinde Başbakan Orban'a destek veren Trump, seçmenlere Orban'ı yeniden seçmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de 7 Nisan'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen mitingde Macaristan halkını Orban'ı desteklemeye çağırmıştı.