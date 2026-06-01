Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına alınacak 680 personelin yerleştirme sonuçları açıklandı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ailemiz büyüyor. Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hep birlikte çocuklarımızın, kadınların, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal hizmetlerimizi daha güçlü ve daha kapsamlı şekilde sunmaya devam edeceğiz."