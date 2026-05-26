Hindistan, ABD, Avustralya ve Japonya dışişleri bakanları, Quad toplantısı kapsamında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Hindistan, ABD, Avustralya ve Japonya dışişleri bakanları, Quad toplantısı kapsamında görüştü Hindistan, ABD, Avustralya ve Japonya dışişleri bakanları, Quad toplantısı kapsamında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Hint-Pasifik bölgesinin farklı uçlarında yer alan ülkeler olarak özellikle bu bölgeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Denizcilik alanındaki işbirliğini derinleştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Jaishankar, üye ülkelerin yenilik ve yaratıcılığı teşvik eden açık toplumlar olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, görüşme sonucunda deniz güvenliği alanında somut adımlar atıldığını ifade ederek, "Hint-Pasifik Deniz Gözetleme İşbirliği Girişimi"nin başlatıldığını, "Hint-Pasifik Deniz Alanı Farkındalık Girişimi"nin de genişletildiğini duyurdu.

Rubio, kritik mineraller, enerji, yakıt güvenliği gibi konularda çeşitli girişimlerin hayata geçirileceğini aktararak, ülkesinin ittifaka son derece bağlı olduğunu söyledi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong, bölgenin ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirterek, denizcilik alanında duyurulan girişimlerin önemine değindi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Hürmüz Boğazı'nda serbest ve güvenli seyrüseferin sağlanması konusundaki diplomatik çabaların önemini teyit ettiklerini dile getirdi.

Motegi, Quad kapsamında birlikte çalışarak bölgeye gerçek anlamda fayda sağlayacak bir işbirliğini teşvik etmek istediklerini söyledi.

- Quad

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayri resmi stratejik forum olarak bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" şeklinde nitelendirilen ittifak, düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişi yapıyor.