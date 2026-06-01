Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşleri sürüyor

Gökhan Yılmaz
01 Haziran 2026•Güncelleme: 01 Haziran 2026
Suudi Arabistan'ın Taif şehrinden Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçaklarla akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen hacılar, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli tarafından çiçeklerle karşılandı.
Dış Hatlar Geliş Terminali'nde pasaport işlemlerini tamamlayan hacılar, daha sonra terminalin çıkış kapısında aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı.
Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara giden hacılar, ibadetlerini yerine getirirken büyük kolaylık yaşadıklarını belirterek, memnuniyetlerini dile getirdi.