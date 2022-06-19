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Yaşam

Bingöl'de doğa lavantalarla renklendi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde açan lavantalar, rengi ve kokusuyla görenleri etkiliyor.

Metin Dere   | 19.06.2022
Bingöl'de doğa lavantalarla renklendi Fotoğraf: Metin Dere - AA

Bingöl

İlçenin Döşengi Mahallesi'ndeki birçok tarla mor lavantalarla renklendi.

Lavantalarla görsel güzelliğe kavuşan tarlalar, doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Ziyaretçiler bu güzel manzarayı objektiflere yansıtıyor.

Ziyaretçilerden Ömer Faruk Sedal, AA muhabirine, Yedisu'da birçok doğal güzellik olduğunu belirterek, "Lavanta tarlasında da çok güzel fotoğraf ve görüntü ortaya çıkıyor." dedi.

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