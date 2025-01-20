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Beylikdüzü'nde dere yolundan akan su denizi kirletiyor

Beylikdüzü'nün Gürpınar sahilinde dereden denize akan kirli su çevreye zarar veriyor.

İbrahim Halil Aktürk  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Beylikdüzü'nde dere yolundan akan su denizi kirletiyor Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

Dereağzı Mahallesi'nde bulunan dere yolundan akan kirli su nedeniyle oluşan kötü kokudan vatandaşlar rahatsız oluyor.

Denize boşaldığı noktada suyun renginin belirgin şekilde değiştiği görülüyor.

Çevre sakinleri, bu soruna çözüm bulunmasını yetkililerden talep ediyor.

Mahalle sakinlerinden İlhan Zimer, yıllardır yaşadıkları durum nedeniyle bölgeye kötü kokuların yayıldığını söyledi.

Bundan rahatsız olduklarını dile getiren Zimer, "Yukarıdaki mahallenin altyapısı kurtarmadığı için bu görüntü meydana geliyor. Bazen yağmur yağdığı zaman rögar taşıyor. Yağmur suyu kanallarına karışan pis su denize akıyor. Altyapı sorunu da var. Zaman zaman kötü kokular da geliyor. Zaten suyun yüzeyinde pislikleri görüyoruz. Biz, bunu yıllardır çekiyoruz." diye konuştu.

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