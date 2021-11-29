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Beylikdüzü'nde bir gemi liman içerisinde karaya oturdu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, karaya oturan Liberya bayraklı 270 metre boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisine müdahale edildiğini bildirdi.

Muhammed Gencebay Gür   | 29.11.2021
Beylikdüzü'nde bir gemi liman içerisinde karaya oturdu

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " KEGM-6 botumuz Marport Limanı içerisinde baş taraftan karaya oturan Liberya bayraklı 270 m. boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisinin yanında olup KURTARMA-8, KURTARMA-11 ve dalgıç ekiplerimiz ivedilikle olay mahalline yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

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