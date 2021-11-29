Tekirdağ, Eskişehir ve Manisa'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı, Eskişehir'de bir otelin dış cephesindeki camlar, park halindeki otomobilin üzerine düştü, Manisa'da ise fırtınanın etkisiyle kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi.
Tekirdağ/Eskişehir/Manisa
Tekirdağ'da sağanağın ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Yağış nedeniyle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.
Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.
Bülent Kaçar, AA muhabirine, arabasının üzerinin tamamen çamur olduğunu, kendi imkanlarıyla aracını temizleyip işe gittiğini söyledi.
Sağanağın yer yer devam ettiği kentte hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor.
Sağanağın aralıklarla hafta boyunca devam edeceği öngörülüyor.
Tekirdağ'da kuvvetli lodos etkili oluyor
Kent merkezi ile çevre ilçelerde dün akşam başlayan lodos etkisini yer yer artırarak sürdürüyor.
Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle Ertuğrul ve 100. Yıl mahallesinde ağaçlar devrildi.
Yola devrilen ağaçlar Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.
Hava sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü kentte lodosun yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker de bekleyişini sürdürüyor.
Lodosun devirdiği sac panellerin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Meteorolojinin turuncu ikazla uyardığı ve hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte rüzgar şiddetini zaman zaman artırıyor.
Lodos nedeniyle Eski İstanbul Caddesi'ndeki bina yapılacak bir alanın çevresinin koruma amaçlı kaplandığı sac paneller, park halindeki bir kamyonetin üzerine devrildi. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Bu sırada yoldan geçen bir kişi ise son anda sac panellerin altında kalmaktan kaçarak kurtuldu.
Bu anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Çevre sakinleri duruma tepki gösterdi.
Sac paneller görevlilerce devrildiği yerden kaldırıldı.
Eskişehir'de bir binanın dış cephesindeki camlar kırıldı
Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi'ndeki bir otelin dış cephesinde bulunan camlar, lodosun etkisiyle yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Araçta hasar meydana geldi.
Ayrıca, kent merkezinde lodosun etkisiyle bazı ağaçlar devrildi. Yayalar kimi zaman yürümekte zorluk çekti.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, kentte gün boyu kuvvetli rüzgarın hızının 50 ila 80 kilometreye ulaşmasının, tam fırtınanın da yer yer 70 ila 110 kilometre esmesinin beklendiğini duyurmuştu.
Fırtınanın etkisiyle kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ise fırtınanın etkisiyle kontrolden çıktığı belirtilen 45 AFV 068 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti. Kazada yaralanan olmadı.
Alaşehir ilçesinde de bir okulun bahçesindeki yaklaşık 50 yıllık çam ağacı, ana sınıfının bulunduğu binanın üzerine devrildi. Ağaç yıkıldığı sırada çocukların bahçede olduğu belirtildi.
Turgutlu, Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde belediye ekipleri, fırtına nedeniyle devrilen ağaç ve dallarının kaldırılması için çalışma yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.