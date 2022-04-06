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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda, gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi. İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle vapur seferlerinde aksamalar meydana geliyor.

Muhammed Gencebay Gür   | 06.04.2022
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 01.20 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

Öte yandan, İstanbul Boğazı’nda sis yoğunluğu yaşanıyor.

Vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle seferlerde aksama ve iptaller yaşanılabileceği belirtildi.

Açıklamada, "Adalar-Kabataş ve Kabataş-Adalar seferlerimiz Kadıköy'den, Kadıköy kalkış saatlerine göre yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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