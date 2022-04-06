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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Dışişleri Bakanlığı: Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarındaki Buça ve İrpin bölgelerinde sivillerin öldürülmesine ilişkin basına yansıyan görüntülere dair, "Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez." denildi.

Fuat Kabakcı   | 06.04.2022
Dışişleri Bakanlığı: Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez

Ankara

 Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarındaki Buça ve İrpin bölgelerinde sivillerin öldürülmesine ilişkin basına yansıyan görüntülerin "dehşet verici" ve "insanlık adına üzücü" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür." ifadesi kullanılarak Türkiye'nin Ukrayna halkının acısını paylaştığı vurgulandı.

"Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir." denilen açıklamada, Türkiye'nin, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edeceği belirtildi.

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