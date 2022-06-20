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Beykoz'da 2 tır ile 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü

Beykoz'da, 2 tır ile 1 minibüsün çarpıştığı zincirleme kazada, tırda sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

İrem Demir, Metin Tokgöz, Alptekin Soykan   | 20.06.2022
Beykoz'da 2 tır ile 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü

İstanbul

Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisi Edirne istikametinde giden, 61 DG 580 plakalı tırın sürücüsü Ümit E, lastiğin patlaması üzerine emniyet şeridine geçerek aracını durdurdu. Tır sürücüsü, aracı için yol yardım ekiplerini arayarak yardım istedi.

Aynı istikamette seyir halinde olan Ferhat Han idaresindeki 34 FCN 255 plakalı tır park halindeki tıra, lastiği patlayan tır ise çarpmanın etkisiyle yardım için gelen 19 RB 742 plakalı yol yardım minibüsüne arkadan çarptı.

Zincirleme kazanın başlangıcında emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpan tırın şoförü Han, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Ferhat Han'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle yola dökülen mazot, görevlilerce kumlama yapılarak temizlendi. Trafik tek şeritten kontrollü sağlanırken, ekipler kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışma yürüttü.

Öte yandan polis, kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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