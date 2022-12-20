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Beyaza bürünen Istranca ormanları havadan görüntülendi

Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları ile Istranca ormanlarına kar yağdı.

Özgün Tiran   | 20.12.2022
Beyaza bürünen Istranca ormanları havadan görüntülendi Fotoğraf: Özgün Tiran - AA

Kırklareli

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Istranca ormanlarını da içerisinde barındıran Yıldız Dağları'nda güzel görüntüler oluştu.

Dağın bazı bölgelerinde sis bulutları görüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede, ağaçlarda buzlanma meydana geldi. Bölge, dronla havadan görüntülendi.


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Beyaza bürünen Istranca ormanları havadan görüntülendi

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