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Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor.
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Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra hayatını kaybeden Ece Gürel, son yolculuğuna uğurlandı

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in cenazesi toprağa verildi.

Alper Korkmaz  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra hayatını kaybeden Ece Gürel, son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından Gürel için cenaze töreni düzenlendi.

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel ve babası Muharrem Koçoğlu, taziyeleri kabul etti.

Törene, Gürel'in yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.

Törenin ardından Gürel'in cenazesi Kocasinan Mezarlığı'nda defnedildi.

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