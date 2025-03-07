Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra hayatını kaybeden Ece Gürel, son yolculuğuna uğurlandı
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in cenazesi toprağa verildi.
İstanbul
Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından Gürel için cenaze töreni düzenlendi.
Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel ve babası Muharrem Koçoğlu, taziyeleri kabul etti.
Törene, Gürel'in yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.
Törenin ardından Gürel'in cenazesi Kocasinan Mezarlığı'nda defnedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.