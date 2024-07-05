Dolar
32.67
Euro
35.36
Altın
2,384.43
ETH/USDT
2,989.40
BTC/USDT
56,351.00
BIST 100
10,851.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Haliç Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor
logo
Gündem

Bazı illerde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Bazı illerde etkili olan sağanak ve dolu yağışı ani sel ve su baskınlarına neden oldu.

Ekip  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Bazı illerde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Kemal Ceylan/AA

Çorum

Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte ikindi saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı. İl merkezi ve ilçelerde sağanağın yanı sıra bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu.

Gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ağaç ve saçak altlarına sığındı.

Şiddetli yağış nedeniyle caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.

Yağışın ardından kentteki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kargı ilçesinde de dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zor durumda kaldı.

Düzce

Düzce'de sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan şiddetli yağış sonucu, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle trafik akışı yavaşladı, sürücüler su biriken yollarda güçlükle ilerledi.

Sağanağın aniden bastırmasıyla cadde ve sokakların boşaldığı görüldü.

Öte yandan Düzce Valiliği, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Muğla

Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Bölgede etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış dolayısıyla, sürücülerin su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.

Sağanak zaman zaman etkisini dolu yağışıyla birlikte artırdı. Dalaman ve Ortaca'da da öğleden sonra başlayan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bazı tek katlı evlerin bahçe bölümlerinde zaman zaman dolu yağması nedeniyle de yağıştan kaynaklı su birikintisi oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, UEFA'nın Merih Demiral kararını kınadı
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bazı illerde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 1993'te Sivas ve Başbağlar'da hayatını kaybedenleri andı
Bahçeli: Merih Demiral'a 2 maç men cezası tasvibi imkansız, skandal bir karardır

Benzer haberler

Bazı illerde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Bazı illerde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Çorum'da hatıra ormanında çıkan yangın söndürüldü

Çorum'da otomobil aldıkları kişiyi tehdit ettikleri öne sürülen 4 zanlı tutuklandı

Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu

Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu
Meteorolojiden 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Çanakkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Çanakkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet