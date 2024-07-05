Bazı illerde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi
Bazı illerde etkili olan sağanak ve dolu yağışı ani sel ve su baskınlarına neden oldu.
Çorum
Çorum'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte ikindi saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı. İl merkezi ve ilçelerde sağanağın yanı sıra bazı bölgelerde dolu yağışı da etkili oldu.
Gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ağaç ve saçak altlarına sığındı.
Şiddetli yağış nedeniyle caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.
Yağışın ardından kentteki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Kargı ilçesinde de dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zor durumda kaldı.
Düzce
Düzce'de sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde etkili olan şiddetli yağış sonucu, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanak nedeniyle trafik akışı yavaşladı, sürücüler su biriken yollarda güçlükle ilerledi.
Sağanağın aniden bastırmasıyla cadde ve sokakların boşaldığı görüldü.
Öte yandan Düzce Valiliği, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Muğla
Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Bölgede etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış dolayısıyla, sürücülerin su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.
Sağanak zaman zaman etkisini dolu yağışıyla birlikte artırdı. Dalaman ve Ortaca'da da öğleden sonra başlayan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Bazı tek katlı evlerin bahçe bölümlerinde zaman zaman dolu yağması nedeniyle de yağıştan kaynaklı su birikintisi oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.