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Karabük'te şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu

Karabük'te etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi.

Orhan Kuzu  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Karabük'te şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu

Karabük

Kentte gün boyu aralıklarla devam eden sağanak sonrası 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlere yakın bir bölgede toprak kayması yaşandı.

Kamil Güleç Caddesi yönüne kayan toprağı fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri bölgede çalışma yaptı. Polis de toprak kaymasının yaşandığı alana şerit çekerek önlem aldı.

Toprağın aralıklarla kaymaya devam ettiği bölgede, mahalle sakinlerinin tedirgin olduğu görüldü.

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