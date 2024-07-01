Diyarbakır'da sağanak etkili oldu
Diyarbakır'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Diyarbakır
Kentte aniden bastıran yağmur, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu.
Hava sıcaklığının düştüğü kentte yağış aralıklarla sürüyor.
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