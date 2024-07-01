Dolar
32.66
Euro
35.08
Altın
2,331.89
ETH/USDT
3,472.00
BTC/USDT
63,318.00
BIST 100
10,343.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Diyarbakır'da sağanak etkili oldu

Diyarbakır'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Mehmet Sıddık Kaya, Murat Başal  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Diyarbakır'da sağanak etkili oldu

Diyarbakır

Kentte aniden bastıran yağmur, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Hava sıcaklığının düştüğü kentte yağış aralıklarla sürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: Üstlendiğim görevi sağlık sorunlarım sebebiyle bırakmak istediğimi Cumhurbaşkanımıza arz ettim
Dışişleri Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "provokasyonlara" yönelik açıklama
Adalet Bakanı Tunç, Türk bayrağına saldırılarda bulunulmasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi
İstanbul Medipol Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde Filistin'e destek mesajı verildi

Benzer haberler

Diyarbakır'da sağanak etkili oldu

Diyarbakır'da sağanak etkili oldu

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

Sıcaklıkların düştüğü Erzurum'da sağanak etkili oluyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu
Erzurum ve Kars’ta sağanak etkili oldu

Erzurum ve Kars’ta sağanak etkili oldu
Hatay'da hortum oluştu

Hatay'da hortum oluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet