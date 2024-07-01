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Karadeniz'de "Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu" kuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan "Üçlü Girişim" kapsamında, Karadeniz'de "Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubu" kurulduğunu bildirdi.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Karadeniz'de "Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu" kuruldu

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile "Üçlü Girişim" başlatıldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla "MCM BLACK SEA Görev Grubu" kurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MCM BLACK SEA Komite Toplantısı ve İmza Töreni, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov'un katılımıyla, 1 Temmuz 2024'te İstanbul'da icra edildi."

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