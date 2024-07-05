Dolar
32.64
Euro
35.36
Altın
2,392.04
ETH/USDT
2,980.00
BTC/USDT
56,537.00
BIST 100
10,851.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Miraç Kaya, Emrah Çakmak, Hakan Firik  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir

 Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Çamköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, 2 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı, 1 helikopter, 2 uçak ve 50 personelle havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Burhaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burhaniye ilçesinde Kırsal Avunduk Mahallesi yakınlarında da bilinmeyen nedenle 2 ayrı noktada orman yangını çıktı.

Ormanlık alandan dumanların görülmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevlere 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 hizmet aracı ve 50 yer personeli tarafından kısa sürede müdahale edildi.

    2 noktada çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda 2 saatlik uğraşının ardından kontrol altına alındı.

    Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
    İlgili konular
    Bu haberi paylaşın
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 15 Temmuz gazisi Aslan, Etlik Şehir Hastanesindeki Model Ev'i ziyaret etti
    Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
    Antalya'daki Kumköy sahilinde ve Aksu çayındaki kaçak yapılar kaldırılacak
    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki
    İçişleri Bakanı Yerlikaya, UEFA'nın Merih Demiral kararını kınadı

    Benzer haberler

    Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

    Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

    Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

    Ertuğrul Dağdeviren, Balıkesir'in 35 yıllık Kırkpınar altın kemeri hasretini sonlandırmak istiyor

    Balıkesir'de deniz çayırlarını iş makinesiyle söken operatöre 774 bin lira ceza uygulandı

    Balıkesir'de deniz çayırlarını iş makinesiyle söken operatöre 774 bin lira ceza uygulandı
    İzmir Bornova'da yanan orman alanı havadan görüntülendi

    İzmir Bornova'da yanan orman alanı havadan görüntülendi
    Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

    Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
    Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet