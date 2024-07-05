Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Çamköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/rbQtGyIr4h pic.twitter.com/tQKJfepaA4— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 5, 2024
İhbar üzerine, bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, 2 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı, 1 helikopter, 2 uçak ve 50 personelle havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Burhaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Burhaniye ilçesinde Kırsal Avunduk Mahallesi yakınlarında da bilinmeyen nedenle 2 ayrı noktada orman yangını çıktı.
Ormanlık alandan dumanların görülmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Alevlere 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 hizmet aracı ve 50 yer personeli tarafından kısa sürede müdahale edildi.
2 noktada çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda 2 saatlik uğraşının ardından kontrol altına alındı.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.